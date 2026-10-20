Milano 13:36
48.578 -1,03%
Nasdaq 19-ott
29.529 0,00%
Dow Jones 19-ott
51.966 -0,07%
Londra 13:36
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Francoforte 13:36
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Cambi: euro a 177,349 yen alle 11:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 177,349 yen alle 11:30
Euro a 177,349 sullo yen alle 11:30.
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