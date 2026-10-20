Francoforte: movimento negativo per Bilfinger

(Teleborsa) - Ribasso per la multinazionale dell'ingegneria , che presenta una flessione del 3,03%.



La tendenza ad una settimana di Bilfinger è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di medio periodo del contractor tedesco rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 55,28 Euro, mentre i supporti sono stimati a 53,83. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 56,73.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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