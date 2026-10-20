Francoforte: rosso per Knorr-Bremse

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il produttore di sistemi frenanti , con una flessione del 2,89%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Knorr-Bremse , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il fornitore di sistemi per veicoli ferroviari e commerciali , con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 95,13 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 96,83 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 94,57.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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