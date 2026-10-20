Londra: calo per Scottish Mortgage Investment Trust
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la ssocietà di investimento in azioni di società quotate, che presenta una flessione del 2,27% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Scottish Mortgage Investment Trust, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Scottish Mortgage Investment Trust. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 15,47 sterline. Primo supporto visto a 15,16. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 15,05.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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