Londra: calo per Scottish Mortgage Investment Trust

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la ssocietà di investimento in azioni di società quotate , che presenta una flessione del 2,27% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Scottish Mortgage Investment Trust , che fa peggio del mercato di riferimento.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Scottish Mortgage Investment Trust . Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 15,47 sterline. Primo supporto visto a 15,16. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 15,05.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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