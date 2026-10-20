Londra: movimento negativo per Lion Finance Group

(Teleborsa) - Composto ribasso per la holding finanziaria con attività bancarie in Georgia e Armenia , in flessione del 2,26% sui valori precedenti.



L'andamento di Lion Finance Group nella settimana, rispetto al FTSE 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Analizzando lo scenario del gruppo bancario attivo in Georgia e Armenia si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 120,3 sterline. Prima resistenza a 122,7. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 119,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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