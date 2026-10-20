Madrid: performance negativa per Solaria

(Teleborsa) - Composto ribasso per l' azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica , in flessione del 2,61% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Solaria , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario di breve periodo di Solaria evidenzia un declino dei corsi verso area 14,55 Euro con prima area di resistenza vista a 15,1. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 14,33.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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