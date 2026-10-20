Madrid: performance negativa per Solaria
(Teleborsa) - Composto ribasso per l'azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica, in flessione del 2,61% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Solaria, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di breve periodo di Solaria evidenzia un declino dei corsi verso area 14,55 Euro con prima area di resistenza vista a 15,1. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 14,33.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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