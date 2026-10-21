Analisi Tecnica: indice DAX del 20/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 20 ottobre
Seduta trascurata per il principale indice di Francoforte, che archivia la giornata con un timido -0,06%.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il DAX, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 25.194,5. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 25.518,5. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 25.084,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)