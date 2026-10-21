Milano 20-ott
49.071 0,00%
Nasdaq 20-ott
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Dow Jones 20-ott
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Londra 20-ott
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Francoforte 20-ott
25.304 0,00%

Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 20/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 20/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 20 ottobre

Punta con decisione al rialzo la performance dell'indice nipponico, con una variazione percentuale dell'1,01%.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il Nikkei 225, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 63.167,7. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 67.163,7 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 61.620,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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