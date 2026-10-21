Ferragamo giù in Borsa: vendite in calo e target price tagliati dagli analisti

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per Ferragamo che esibisce una perdita secca del 5,48% sui valori precedenti, dopo aver presentato ieri risultati dei primi nove mesi in linea con le attese, ma caratterizzati da vendite in calo nel terzo trimestre.



A pesare sulle azioni della società contribuisce la decisione di alcuni analisti di tagliare i target price. Intermonte conferma il giudizio Underperform e riduce il prezzo obiettivo da 7 a 6,70 euro. Stessa raccomandazione (Underperform) confermata Jefferies con target price di 5,50 euro. "Neutral" reiterato da JP Morgan che abbassa il target di prezzo da 9 a 8,50 euro, mentre UBS lo porta da 8,50 a 8,20 euro. Per Equita sim il giudizio è "Reduce" e il prezzo scende 6,4 euro.



Lo scenario su base settimanale della maison del lusso rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.



Le tendenza di medio periodo di Salvatore Ferragamo si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 7,033 Euro. Supporto stimato a 6,693. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 7,373.



Condividi

```