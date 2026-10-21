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Francoforte: balza in avanti Fuchs Petrol

Migliori e peggiori, Energia
Francoforte: balza in avanti Fuchs Petrol
(Teleborsa) - Bene la società petrolifera tedesca, con un rialzo dell'1,95%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Fuchs Petrol più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 46,32 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 45,54. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 45,06.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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