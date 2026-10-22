Milano 9:17
48.965 -1,37%
Nasdaq 21-ott
29.823 +1,13%
Dow Jones 21-ott
52.856 +0,69%
Londra 9:17
10.682 -0,66%
25.396 -0,97%

Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 21/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 21/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 21 ottobre

Allunga timidamente il passo indice spagnolo, che termina la seduta con un modesto progresso dell'1,21%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 19.133,1. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 19.420,1. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 19.707,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```