Milano 9:17
48.965 -1,37%
Nasdaq 21-ott
29.823 +1,13%
Dow Jones 21-ott
52.856 +0,69%
Londra 9:17
10.682 -0,66%
25.396 -0,97%

Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 21/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 21/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 21 ottobre

Balza in avanti il Nasdaq Composite, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,05%.

La situazione di medio periodo del Nasdaq Composite resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 26.897,2. Supporto visto a quota 26.324,3. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 27.470,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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