Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 21/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 21 ottobre
Balza in avanti il Nasdaq Composite, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,05%.
La situazione di medio periodo del Nasdaq Composite resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 26.897,2. Supporto visto a quota 26.324,3. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 27.470,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)