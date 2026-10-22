Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 21/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 21 ottobre
Modesto guadagno per l'indice svizzero, che avanza di poco a +0,51%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 14.620, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 14.417,1. L'equilibrata forza rialzista dello SMI (Swiss Market Index) è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 14.822,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)