Milano 9:18
48.938 -1,42%
Nasdaq 21-ott
29.823 +1,13%
Dow Jones 21-ott
52.856 +0,69%
Londra 9:18
10.677 -0,71%
25.396 -0,97%

Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 21/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 21/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 21 ottobre

Modesto guadagno per l'indice svizzero, che avanza di poco a +0,51%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 14.620, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 14.417,1. L'equilibrata forza rialzista dello SMI (Swiss Market Index) è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 14.822,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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