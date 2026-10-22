Francoforte: AIXTRON scende verso 30,54 Euro

(Teleborsa) - In forte ribasso il fornitore di sistemi di deposizione per semiconduttori , che mostra un -4,18%.



La tendenza ad una settimana di AIXTRON è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario di medio periodo della società di apparecchiature per la produzione di semiconduttori ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 30,99 Euro. Supporto a 30,54. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 31,44.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```