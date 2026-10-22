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Francoforte: profondo rosso per Krones

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: profondo rosso per Krones
In forte ribasso il primo produttore di impianti per l'imbottigliamento e il confezionamento di bevande e alimenti, che mostra un -5,39%.
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