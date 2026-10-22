Londra: andamento negativo per Lion Finance Group

(Teleborsa) - Sottotono la holding finanziaria con attività bancarie in Georgia e Armenia , che passa di mano con un calo del 3,31%.



L'andamento di Lion Finance Group nella settimana, rispetto al FTSE 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





La situazione di medio periodo del gruppo bancario attivo in Georgia e Armenia resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 124,5 sterline. Supporto visto a quota 121,9. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 127.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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