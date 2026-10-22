Londra: andamento negativo per Lion Finance Group
(Teleborsa) - Sottotono la holding finanziaria con attività bancarie in Georgia e Armenia, che passa di mano con un calo del 3,31%.
L'andamento di Lion Finance Group nella settimana, rispetto al FTSE 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
La situazione di medio periodo del gruppo bancario attivo in Georgia e Armenia resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 124,5 sterline. Supporto visto a quota 121,9. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 127.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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