Londra: scambi negativi per Scottish Mortgage Investment Trust

(Teleborsa) - Retrocede la ssocietà di investimento in azioni di società quotate , con un ribasso del 2,71%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Scottish Mortgage Investment Trust , che fa peggio del mercato di riferimento.





Nel breve periodo, Scottish Mortgage Investment Trust presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 15,32 sterline e supporto a 15,19. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 15,45.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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