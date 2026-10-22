Londra: scambi negativi per Scottish Mortgage Investment Trust
(Teleborsa) - Retrocede la ssocietà di investimento in azioni di società quotate, con un ribasso del 2,71%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Scottish Mortgage Investment Trust, che fa peggio del mercato di riferimento.
Nel breve periodo, Scottish Mortgage Investment Trust presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 15,32 sterline e supporto a 15,19. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 15,45.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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