Parigi: giornata depressa per Legrand

(Teleborsa) - Sottotono il Gruppo industriale francese , che passa di mano con un calo del 2,59%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Legrand , che fa peggio del mercato di riferimento.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il produttore di materiale elettrico , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 127,6 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 128,5. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 127,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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