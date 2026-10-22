Milano 17:14
48.367 -2,57%
Nasdaq 17:15
29.060 -2,56%
Dow Jones 17:15
52.661 -0,37%
Londra 17:15
10.718 -0,33%
Francoforte 17:13
25.379 -1,04%

Piazza Affari: brusca correzione per il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: brusca correzione per il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari
Si abbattono le vendite sul comparto del commercio in Italia, che continua la giornata a 83.194,17 punti, in forte calo del 2,71%.
Condividi
```