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Piazza Affari: brusca correzione per il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari
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, che continua la giornata a 83.194,17 punti, in forte calo del 2,71%.
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