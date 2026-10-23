Milano 11:04
48.196 -0,39%
Nasdaq 22-ott
28.959 -2,90%
Dow Jones 22-ott
52.868 +0,02%
Londra 11:05
10.670 -0,52%
Francoforte 11:04
25.214 -0,62%

Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 22/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 22/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 22 ottobre

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del principale indice della Borsa di Londra, che in chiusura evidenzia un timido -0,17%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 10.817,8. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 10.660,9. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 10.614,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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