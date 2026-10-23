Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 22/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 22 ottobre
Seduta molto negativa per il principale indice della Borsa di Milano, che perde terreno, mostrando una discesa del 2,54%.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il FTSE MIB, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 47.892. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 49.366 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 47.401.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)