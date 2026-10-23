Madrid: andamento rialzista per Repsol
(Teleborsa) - Avanza la società spagnola attiva nei settori del petrolio e del gas naturale, che guadagna bene, con una variazione del 2,05%.
La tendenza ad una settimana dell'utility spagnola è più fiacca rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico di Repsol suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 28,54 Euro con tetto rappresentato dall'area 29,03. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 28,25.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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