Madrid: andamento rialzista per Repsol

(Teleborsa) - Avanza la società spagnola attiva nei settori del petrolio e del gas naturale , che guadagna bene, con una variazione del 2,05%.



La tendenza ad una settimana dell' utility spagnola è più fiacca rispetto all'andamento dell' Ibex 35 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico di Repsol suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 28,54 Euro con tetto rappresentato dall'area 29,03. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 28,25.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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