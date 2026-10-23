Madrid: in calo Telefonica

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per l' azienda di telefonia spagnola , che presenta una flessione del 2,24% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con l' Ibex 35 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa della società spagnola operante nel settore delle telecomunicazioni rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di Telefonica è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 3,431 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 3,382. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 3,48.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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