Sanità, migliorano liste d'attesa: ma fuori tempo 4 milioni visite ed esami

(Teleborsa) - Su 21,8 milioni di visite effettuate nei primi nove mesi del 2026, 17,7 sono state erogate entro i tempi di garanzia, oltre due milioni in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Restano però circa 4 milioni di visite ed esami fuori tempo massimo, cosa che spinge sempre più persone a cercare una soluzione, rapida ed immediata, nella sanità privata.



Sanità, migliorano liste d'attesa



Si migliora soprattutto sulle prestazioni urgenti, ma una su 5 sono ancora in ritardo. Restano criticità per colonscopie e visite dermatologiche e maggiori difficoltà si registrano in Umbria, Puglia e Sardegna. È quanto emerge dal bollettino sulle liste d'attesa di Agenas, basato sui dati della Piattaforma nazionale. Per Angelo Tanese, direttore dell'agenzia il quadro mostra "un miglioramento diffuso", anche se "restano differenze territoriali e la necessità di proseguire il confronto con le Regioni".



ma 4 milioni visite ed esami in ritardo



I dati, aggiornati al 30 settembre 2026, arrivano dopo il parere della Corte dei Conti che ha parlato di un problema annoso a fronte del quale sono state spese molte risorse e su cui pesano diversi problemi: fondi inutilizzati, sistemi di controllo inadeguati e carenza di medici. Ed è proprio in questo contesto che si inserisce il Piano nazionale delle liste d'attesa 2026-2028 con l'obiettivo di rafforzare il monitoraggio dei tempi e l'appropriatezza prescrittiva, attraverso digitalizzazione, la trasparenza e l'introduzione di bollettini periodici.

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