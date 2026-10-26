Milano 15:22
49.156 +1,23%
Nasdaq 15:22
29.194 +0,82%
Dow Jones 15:22
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Londra 15:22
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Francoforte 15:22
25.489 +1,22%

Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 23/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 23/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 23 ottobre

Sostanziale invarianza per il derivato italiano, che archivia la seduta con un +0,2%.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il Future sul FTSE MIB, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 47.800. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 49.010. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 47.365.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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