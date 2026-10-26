Milano 15:23
49.142 +1,20%
Nasdaq 15:23
29.206 +0,86%
Dow Jones 15:23
52.551 +0,64%
Londra 15:23
10.767 +0,72%
Francoforte 15:23
25.485 +1,21%

Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 23/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 23/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 23 ottobre

Andamento annoiato per l'indice principale della Borsa di Parigi, che chiude la sessione in ribasso dello 0,36%.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il CAC 40, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 7.736,5. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 7.875,4 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 7.690,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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