Milano 15:24
49.126 +1,17%
Nasdaq 15:24
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Dow Jones 15:24
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Londra 15:24
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Francoforte 15:23
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Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 23/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 23/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 23 ottobre

Piccolo passo in avanti per indice spagnolo, che porta a casa un misero +0,4%.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per IBEX 35, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 18.827,7. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 19.237,7. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 18.665,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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