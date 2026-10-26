Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 23/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 23 ottobre
Piccolo passo in avanti per indice spagnolo, che porta a casa un misero +0,4%.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per IBEX 35, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 18.827,7. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 19.237,7. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 18.665,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)