Francoforte: andamento rialzista per Elmos Semiconductor

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del produttore di semiconduttori per l'automotive , con una variazione percentuale del 3,14%.



Lo scenario su base settimanale di Elmos Semiconductor rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per la società tedesca di microelettronica , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 121,6 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 126,4. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 118,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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