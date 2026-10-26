Francoforte: positiva la giornata per Lanxess

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la compagnia chimica tedesca , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,29%.



L'andamento di Lanxess nella settimana, rispetto al MDAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo scenario di breve periodo della società che produce prodotti chimici e polimeri evidenzia un declino dei corsi verso area 11,76 Euro con prima area di resistenza vista a 12,3. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 11,45.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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