Francoforte: positiva la giornata per Lanxess
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la compagnia chimica tedesca, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,29%.
L'andamento di Lanxess nella settimana, rispetto al MDAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo scenario di breve periodo della società che produce prodotti chimici e polimeri evidenzia un declino dei corsi verso area 11,76 Euro con prima area di resistenza vista a 12,3. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 11,45.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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