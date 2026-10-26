Indicazioni rialziste per Fresenius Medical Care

(Teleborsa) - Chiusura del 23 ottobre

Seduta decisamente positiva per la compagnia attiva nel settore farmaceutico , parte del DAX , che ha terminato in rialzo del 3,27%.





Operatività odierna:

L'analisi tecnica dei dati segnala un'indicazione di acquisto del titolo ai prezzi correnti fissati a 40,46 Euro, con stop loss posto a quota 35,25, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

Condividi

```