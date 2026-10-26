Londra: nuovo spunto rialzista per Lion Finance Group

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della holding finanziaria con attività bancarie in Georgia e Armenia , con una variazione percentuale del 2,65%.



Il trend di Lion Finance Group mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE 100 . Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.





Analizzando lo scenario del gruppo bancario attivo in Georgia e Armenia si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 122,1 sterline. Prima resistenza a 124,6. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 120,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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