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Londra: nuovo spunto rialzista per Lion Finance Group

Migliori e peggiori
Londra: nuovo spunto rialzista per Lion Finance Group
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della holding finanziaria con attività bancarie in Georgia e Armenia, con una variazione percentuale del 2,65%.

Il trend di Lion Finance Group mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE 100. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.


Analizzando lo scenario del gruppo bancario attivo in Georgia e Armenia si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 122,1 sterline. Prima resistenza a 124,6. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 120,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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