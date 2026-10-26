Madrid: nuovo spunto rialzista per Banco de Sabadel
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la banca spagnola, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,86%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35, evidenzia un rallentamento del trend dell'istituto di credito spagnolo rispetto all'indice azionario della Borsa di Madrid, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 3,474 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 3,534. Il peggioramento di Banco de Sabadel è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 3,434.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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