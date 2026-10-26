Madrid: scambi in positivo per Acciona

(Teleborsa) - Seduta positiva per la società elettrica spagnola , che avanza bene del 2,00%.



Se si analizza l'andamento del titolo con l' Ibex 35 su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 207,5 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 210,5. Il peggioramento di Acciona è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 205,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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