Madrid: seduta molto difficile per Telefonica

(Teleborsa) - Retrocede molto l' azienda di telefonia spagnola , che esibisce una variazione percentuale negativa del 6,88%.



L'andamento della società spagnola operante nel settore delle telecomunicazioni nella settimana, rispetto all' Ibex 35 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Contrazione per il quadro tecnico generale con la curva dei prezzi costretta a subire la maggior pressione dei venditori con approfondimenti di quota verso 3,118 Euro. Al contrario improvvisi spunti rialzisti potrebbero invece trovare resistenza su quota 3,259. L'indebolimento di Telefonica è individuato dal perforamento della media mobile 5 giorni sotto l'algoritmo a più termine di 8 giorni. Le attese più coerenti sono per una continuazione del trend negativo verso area 3,054.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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