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Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 26/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 26/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 26 ottobre

Seduta vivace per il principale indice della Borsa di Milano, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,29%.

Lo status tecnico di medio periodo del FTSE MIB ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 49.759. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 51.019, mentre il primo supporto è stimato a 48.499.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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