Milano 13:42
49.326 +0,28%
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Dow Jones 26-ott
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Londra 13:42
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Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 26/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 26/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 26 ottobre

Modesto recupero sui valori precedenti per indice spagnolo, che conclude in progresso dello 0,23%.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per IBEX 35, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 18.856,7. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 19.266,7 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 18.680,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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