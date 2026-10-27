Milano 13:43
49.317 +0,27%
Nasdaq 26-ott
29.273 0,00%
Dow Jones 26-ott
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Londra 13:43
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Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 26/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 26/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 26 ottobre

Composto rialzo per l'indice svizzero, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,53%.

Lo status tecnico di breve periodo dello SMI (Swiss Market Index) mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 14.573,4. Rischio di eventuale correzione fino al target 14.483,4. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 14.663,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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