"Buy" per Bouygues

(Teleborsa) - Chiusura del 26 ottobre

Seduta vivace per il gruppo attivo nelle telecomunicazioni, media e costruzioni , tra i titoli dell'indice CAC40 , protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dell'1,49%.





Operatività odierna:

Le indicazioni operative suggeriscono un segnale rialzista per il titolo, che è da acquistare a questi valori fissati a 40,9 Euro, con stop loss calcolato a quota 39,26 Euro, mostrando ampie probabilità di utile in un orizzonte di breve.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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