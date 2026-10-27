"Buy" per International Paper
(Teleborsa) - Chiusura del 26 ottobre
Seduta vivace per il produttore mondiale di carta ed imballaggi, tra i titoli dell'indice S&P-500, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dello 0,63%.
Operatività odierna:
L'analisi tecnica dei dati segnala un'indicazione di acquisto del titolo ai prezzi correnti fissati a 33,4 USD, con stop loss posto a quota 44,33, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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