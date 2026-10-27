Francoforte: brillante l'andamento di Infineon

(Teleborsa) - Scambia in profit la compagnia hi-tech tedesca , che lievita del 2,05%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Infineon , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario di breve periodo del produttore di chip evidenzia un declino dei corsi verso area 50,56 Euro con prima area di resistenza vista a 51,76. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 49,89.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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