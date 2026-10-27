Francoforte: risultato positivo per Salzgitter
(Teleborsa) - Seduta positiva per il gruppo siderurgico e tecnologico tedesco, che avanza bene del 3,30%.
Lo scenario su base settimanale di Salzgitter rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 44,99 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 47,07. Il peggioramento del produttore di acciaio e tubi è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 43,71.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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