Madrid: in acquisto Solaria
(Teleborsa) - Grande giornata per l'azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica, che sta mettendo a segno un rialzo del 7,36%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Solaria più pronunciata rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Solaria, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 14,79 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 15,48. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 14,33.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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