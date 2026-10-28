Milano 9:43
49.499 -0,26%
Nasdaq 27-ott
29.651 0,00%
Dow Jones 27-ott
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Londra 9:42
10.657 -0,27%
25.551 -0,16%

Analisi Tecnica: indice DAX del 27/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice DAX del 27/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 27 ottobre

Seduta positiva per il principale indice di Francoforte, che avanza bene e porta a casa un +0,71%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 25.763,3, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 25.299,9. L'equilibrata forza rialzista del DAX è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 26.226,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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