Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 27/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 27 ottobre
Seduta vivace per il FTSE Mid Cap, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,06%.
Il quadro tecnico di breve periodo del FTSE Mid Cap mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 61.168. Rischio di discesa fino a 59.436 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 62.900.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)