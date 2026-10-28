Milano 9:43
49.499 -0,26%
Nasdaq 27-ott
29.651 0,00%
Dow Jones 27-ott
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Londra 9:42
10.657 -0,27%
25.549 -0,16%

Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 27/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 27/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 27 ottobre

Composto rialzo per indice spagnolo, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,67%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 18.941,6. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 19.351,6. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 19.761,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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