Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 27/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 27 ottobre

Composto rialzo per indice spagnolo, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,67%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 18.941,6. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 19.351,6. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 19.761,6.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)