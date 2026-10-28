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Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 27/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 27/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 27 ottobre

Vigoroso rialzo per l'indice nipponico che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti dell'1,62%.

La situazione di medio periodo del Nikkei 225 resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 65.391. Supporto visto a quota 62.986. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 67.796.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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