Milano 17:10
49.805 +0,36%
Nasdaq 17:10
29.693 +0,14%
Dow Jones 17:10
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Londra 17:10
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Francoforte 17:10
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Cambi: euro a 176,049 yen alle 15:41

In breve, Finanza
Cambi: euro a 176,049 yen alle 15:41
Euro a 176,049 sullo yen alle 15:41.
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