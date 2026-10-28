Sanlorenzo, Intesa taglia target price in attesa dei conti: attesa un'altra solida raccolta ordini

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha abbassato a 45,5 euro per azione (dai precedenti 48,5 euro) il target price su Sanlorenzo , operatore della nautica di lusso quotato su Euronext STAR Milan, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo visto l'upside potenziale del 30%.



Per il terzo trimestre del 2026, gli analisti prevedono una crescita ancora a doppia cifra nell'acquisizione di ordini (+13% su base annua per un valore di 305 milioni di euro); ciò dovrebbe confermare il trend già osservato nel primo semestre del 2026, caratterizzato da una forte domanda di superyacht e imbarcazioni di lunghezza superiore ai 40 metri. Aumentano dell'1% la previsione sull'acquisizione di ordini per l'intero esercizio 2026, pur ritenendo che una quota maggiore di tali ordini avrà un impatto sull'esercizio 2027 piuttosto che sul 2026. Di conseguenza, riducono la stima dell'utile per azione (EPS) dell'1,4% per il 2026, mentre la incrementano del 3,7% per il 2027.



"Il solido volume di ordini acquisiti rafforza la visibilità sulle prospettive di crescita dei ricavi futuri e conferma la capacità dell'azienda di guadagnare quote di mercato", viene sottolineato.

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