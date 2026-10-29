Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 28/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 28 ottobre
Modesta la performance per l'Hang Seng Index, che ha registrato un marginale guadagno a 23.094,8.
Lo status tecnico di medio periodo dell'indice della Borsa di Hong Kong ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 23.226,2. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 23.503,3, mentre il primo supporto è stimato a 22.949,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)