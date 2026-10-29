Milano 28-ott
49.824 0,00%
Nasdaq 28-ott
29.813 0,00%
Dow Jones 28-ott
52.475 +0,19%
Londra 28-ott
10.695 0,00%
Francoforte 28-ott
25.704 0,00%

Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 28/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 28/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 28 ottobre

Seduta trascurata per l'indice svizzero, che archivia la giornata con un controllato -0,11%.

Lo status tecnico di breve periodo dello SMI (Swiss Market Index) mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 14.631,7. Rischio di eventuale correzione fino al target 14.496,4. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 14.767.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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